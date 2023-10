Luxemburg: Koalitionsverhandlungen treten in heiße Phase ein

Fragen nach der genauen Zusammensetzung wich der ehemalige Minister aus: «Noch haben nicht alle eingeladenen Mitglieder geantwortet». Es handele sich jedoch stets um Personen, die den beiden Parteien nahestünden, etwa Personen, die an Programmen mitgearbeitet hätten, erklärte Frieden. Die Leitung der Gruppen hätte jeweils ein Duo aus Personen beider Parteien inne. So werden zum Beispiel Martine Hansen und Claude Meisch die Gruppe «Nationale Bildung» leiten.

Meinungsverschiedenheiten sind vorhanden

Max Hahn wird zusammen mit Serge Wilmes der Arbeitsgruppe für Familienfragen vorsitzen. Die Gruppen würden über das diskutieren, was in den vergangenen Tagen bei den Treffen zur Sprache gekommen sei. «Ihre Aufgabe ist es nicht, unzählige Informationen zu sammeln. Vielmehr sollen sie die beiden Wahlprogramme zusammenzuführen», stellte Luc Frieden klar.

Während an den bisherigen Treffen alle Delegationen teilgenommen hätten, übernähmen diese Aufgabe nun kleinere Gruppen, erläutert eine Quelle, die anonym bleiben will. Die Frau, die einer der beiden Parteien angehört, ist sich sicher: «Das ist die beste Art zu arbeiten, weil man sich schneller austauschen kann und die meisten Punkte schnell abgehakt sind». Wenn eine Idee diskussionswürdig sei, werde sie im Plenum besprochen, erklärt sie. In ihrer Fraktion sieht sie «echte Meinungsverschiedenheiten zwischen DP und CSV», die aber nicht unüberbrückbar seien. «Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen Fortschritte erzielen werden».