Luxemburg: Können Petitionen wirklich etwas im Land bewegen?

Die Bürger «wollen gehört werden und ihre Beschwerden in der Abgeordnetenkammer vorbringen», erklärt die Abgeordnete Nancy Arendt (CSV), Vorsitzende des Petitionsausschusses der Institution. Die am Mittwochmorgen gezogene Bilanz im Hinblick auf die Petitionen für die Sitzungsperiode 2022/2023 weist 400 Petitionen und 13 öffentliche Debatten aus. Die Zahl der Petitionen war zu Beginn der Coronakrise sprunghaft angesprungen. Danach ist sie nie wieder auf das vorherige Niveau zurückgekehrt.

Die in den Petitionen behandelten Themen haben sich geändert. In den Jahren 2021/2022, als die Pandemie noch wütete, betrafen 20 Prozent der Texte die Gesundheit, weit vor allen anderen Themen. Jetzt, wo wirtschaftliche Schwierigkeiten und Inflation vorherrschen, steht das Thema Arbeit mit 18 Prozent an erster Stelle, während das Thema Steuern ebenfalls viel häufiger angesprochen wird (8 Prozent). Nach Aussage des Präsidenten der Abgeordnetenkammer Fernand Etgen (DP) «spiegeln die Petitionen die Sorgen der Bürger wider». Einige Themen brennen vielen Bürgern nach wie vor unter den Nägeln, so etwa die Mobilität, wie Nancy Arendt erläutert.