In fünf Jahren: Luxemburg könnte 77.500 Personen mehr aufnehmen

Die Abteilung für Raumentwicklung (Département de l’aménagement du territoire, DATer) und das Wohnungsbauministerium haben am Mittwoch aktuelle Daten zum Flächenpotenzial allgemeiner Bebauungspläne (PAG) für Gemeinden veröffentlicht. Diese sollen sowohl Wohnraum als auch Flächen für Gewerbe und Handwerk bieten. Zusammengestellt wurden die Zahlen mithilfe des Tools «Raum+», mit dem sich die Gemeinden einen Gesamtüberblick über verfügbare Flächen verschaffen können.

21 Prozent der Reserven könnten in den kommenden fünf Jahren in Anspruch genommen werden, um 77.500 Personen eine Unterkunft zu bieten, 23 Prozent in fünf bis zehn Jahren. Auf etwa 1900 Hektar – rund ein Drittel der Fläche – liegen bereits künstlich genutzte Flächen wie Stadt- und Industriebrachen sowie Baulücken. Laut der Studie verfügen das Ballungszentrum Luxemburg-Stadt, der Süden und die Nordstad über 42 Prozent der Wohnraumreservefläche und 58 Prozent der Wohnraumkapazität.