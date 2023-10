Luxemburg: Kommen mit der neuen Regierung Steuererleichterungen?

Eine Koalition aus CSV und DP bahnt sich als neue Regierung ihren Weg. Inhaltlich sind sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen gar nicht unähnlich, insbesondere beim Thema Steuern. Beide haben das Motto: «Weniger Steuern». Die CSV will insbesondere den Grundfreibetrag auf 12.000 pro Steuerjahr anheben.

Steuervorteile für Unternehmen

Während die DP vorhat, «die Steuertabelle regelmäßig an die Inflation anzupassen», spricht die CSV von einer vollständigen Anpassung der Steuertabelle an die Inflation. Ablehnend stehen beide einer Besteuerung bei Erbschaften in gerader Linie sowie eine Vermögenssteuer gegenüber.