Luxemburg: Künftige Koalitionsregierung nimmt Gestalt an

Die nächste Regierung nimmt allmählich Gestalt an. Nach Informationen von L'essentiel wird die Exekutive aus neun CSV- und sechs DP-Mitgliedern bestehen, also zwei Personen weniger als in der bisherigen Regierung aus DP, LSAP und Déi Gréng. «In dieser Woche sollen die inhaltlichen Diskussionen abgeschlossen werden, in der nächsten Woche wird es um den Rest gehen, einschließlich der Verteilung der Posten», verriet ein politisches Schwergewicht. Für Letzteres hätten Luc Frieden (CSV) und die Delegationsleiter Xavier Bettel (DP) und Claude Wiseler (CSV) schon Ideen.