Luxemburg: Kunden schon früh auf Geschenksuche für Nikolaus und Weihnachten

Der vierjährige Mahé hat seinen Wunschzettel bereits zusammengestellt. Seine Mutter geht auf Entdeckungstour. «Die Leute stürzen sich schon seit etwa zehn Tagen auf die Spielsachen, ich glaube, sie haben Angst, dass es in der Weihnachtszeit nichts mehr gibt», erklärt Aurélie von Smart Babyshop.

Der Nikolaustag ist zwar erst in drei Wochen und Weihnachten erst in eineinhalb Monaten, aber in den Spielwarengeschäften laufen die Kassen schon heiß. Alexandra bereitet den ersten Nikolaustag für ihren sechs Monate alten Sohn vor. «Für mich als Luxemburgerin ist der 6. Dezember sehr wichtig, sogar wichtiger als Weihnachten», erklärt die junge Frau aus der Hauptstadt.

Für den Nikolaustag hat die junge Mutter eine Holzküche gekauft und noch «ein paar Sachen online» erworben. Alexandra ist nicht die Einzige, die schon früh auf Geschenksuche geht. Das stellen zumindest die Ladenketten King Jouet, Smart Babyshop und Domino fest. Aurélie von Smart Babyshop bestätigt: «Die Leute stürzen sich schon seit zehn Tagen auf die Spielsachen. Ich glaube, die Leute haben Angst, dass zum Fest nichts mehr da ist».

Auch Martine und Christian handeln nach dem Motto «Je früher, desto besser». Das Ehepaar und ihre kleine Tochter notieren sich sorgfältig die Artikelnummern ihrer Lieblingsprodukte für die Feiertage. «Wir haben schon vergangene Woche angefangen zu suchen und haben schon einige Kleinigkeiten für die Kleinen gefunden», verrät Christian.

«Den Kindern nichts vorenthalten»

Die Papierkataloge, die in den Geschäften gut sichtbar ausliegen, finden immer Abnehmer, wie den vierjährigen Mahé, der seinen Wunschzettel schon fertiggestellt hat. «Wir sind nur zum Aussuchen gekommen», sagt seine Mutter Emilie leise zwischen zwei Regalen, damit ihr Kleiner nicht «mithört». «Eine Kleinigkeit» werde es am Nikolaustag geben, und ein «viel größeres Geschenk» werde an Weihnachten unter dem Baum liegen.

Der leichte Preisanstieg für Geschenke im Oktober (plus drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, laut Statec) schreckt Martine und Christian nicht ab. «Wir werden unser geplantes Budget nicht kürzen», versichert Christian. «Wir halten zwar nach Sonderangeboten Ausschau, aber wir wollen den Kindern auch nichts vorenthalten».

Kunden informieren sich vor dem Kauf

Alexandra, eine junge Mutter aus Luxemburg, gesteht, mehr Zeit mit dem Vergleichen der Preise zu verbringen als früher. «Früher habe ich das Geschenk eher aus dem Bauch heraus gekauft, heute vergleiche ich die Preise der verschiedenen Spiele und Geschäfte». Für Alexandra, eine französische Grenzgängerin aus Villerupt, zwingen die 11 Kinder in der Familie zu einem anderen Konsumverhalten. «Ich denke, wir werden uns auf etwa 25 Euro pro Kopf beschränken», sagt sie.

Ein Trend, der in diesem Jahr auf dem Vormarsch zu sein scheint. «Man merkt, dass sich die Einstellung der Leute ändert, sie achten mehr darauf, was sie kaufen», stellt Alexandre von King Jouet Foetz fest. Die Preise in den großen Spielwarengeschäften seien gleich geblieben, «aber wir haben einige Sonderangebote», sagt er. Ob man nun viel Geld ausgibt oder nicht, für die meisten ist die Magie der Festtage unbezahlbar.