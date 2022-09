«Vin du Bock»: Luxemburg lädt zur Weinlese der besonderen Art

In den Weinbergen am Fuße des Bockfelsens hat am heutigen Montagmorgen die Weinlese begonnen.

In den Weinbergen am Fuße des Bockfelsens hat am heutigen Montagmorgen die Weinlese begonnen. Doch gewöhnliche Trauben werden hier nicht geerntet: In den «Klouschtergärten» verstecken sich ganz besondere Rebstöcke, was nicht nur mit der besondere Atmosphäre der Gärten vor der Abtei Neumünster zusammenhängt.