Auslosung EM-Qualifikation 2024 : Luxemburg landet wieder in einer Gruppe mit Portugal

LUXEMBURG – Heute hat die Auslosung für die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Frankfurt stattgefunden. Das Ergebnis für die Roten Löwen: Sie spielen schon wieder in einer Gruppe mit Portugal.

Schon wieder Portugal. Zum dritten Mal in Folge werden die Roten Löwen in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in der Gruppe mit Portugal spielen, wie die Auslosung am heutigen Sonntag in Frankfurt ergab.