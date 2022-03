Earth Overshoot Day : Luxemburg lebt bereits ab Dienstag auf Kredit

LUXEMBURG – Das Großherzogtum hat am Montag alle Ressourcen für 2022 verbraucht, die innerhalb eines Jahres nachwachsen können.

Nachhaltigkeit ist anders: Würden alle Menschen dieser Welt so leben wie in Luxemburg, wären acht Erden notwendig. Dies geht aus der Studie der Nichtregierungsorganisation Global Footprint Network hervor. Demnach hat das Großherzogtum bereits an diesem Montag die Quote der Energieressourcen für 2022 ausgeschöpft, die innerhalb eines Jahres nachwachsen können. Nur Katar schneidet in der Rangliste schlechter ab, die Kohlenstoffemissionen, Entwaldung oder landwirtschaftliche Übernutzung berücksichtigt.