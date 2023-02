Energieministerium : Luxemburg lehnt eine umfassende Reform des Strommarktes ab

Auf L'essentiel-Anfrage befürwortet das luxemburgische Energieministerium gezielte Korrekturen am bestehenden System. «Die Energiekrise ist nicht durch einen Fehler in der Marktkonzeption an sich verursacht worden, sondern durch eine Angebotskrise», so das Ministerium. Der grundlegende Marktmechanismus habe weiterhin funktioniert und die Versorgungssicherheit in ganz Europa ermöglicht.