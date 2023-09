Luxemburg: Lehrersyndikat übt harsche Kritik an Claude Meisch

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs meldet sich das Lehrersyndikat SEW/OGBL zu Wort und übt heftige Kritik an Bildungsminister Claude Meisch (DP) und dessen Bilanz. Die Gewerkschaftspräsidentin Joëlle Damé hat das Zeugnis am Dienstag bei einer Pressekonferenz verkündet. Dabei hat sie insbesondere den von ihr dargestellten «Meisch-Stil» bemängelt. «Er trifft Entscheidungen, ohne den Leuten vor Ort zuzuhören», so Joëlle Damé. Das sei frustrierend für das Lehrpersonal und schade einer Reformumsetzung.

Claude Meischs Blick auf die geplante Reform bezeichnet die Gewerkschaft als verzerrt und stellt vor allem die Bilanz der öffentlichen Europäischen Schulen in Frage. Dort sei nämlich das Ziel «portugiesischsprachigen Schülern aus ungünstigen sozioökonomischen Verhältnissen» mehr Chancen zu bieten, nicht erreicht worden. In Bezug auf die von der Gewerkschaft unterstützte Französisch-Alphabetisierung ruft der SEW/OGBL in erster Linie zu einer Überprüfung des Sprachunterrichts und zu einem ausgewogenen Sprachenverhältnis auf, anstatt exzellente Französisch- und Deutschkenntnisse zu verlangen, was einige Schüler vom Gymnasium ausschließen würde.