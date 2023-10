Luxemburg: Liegengebliebener Lkw legt A3 lahm

Ein liegengebliebener Lkw hat am Freitagmorgen zwischen dem Kreuz Bettenburg und Livingen einen großen Stau auf der Autobahn A3 in Richtung Luxemburg-Stadt verursacht, wie der Verkehrsinformationsdienst Cita berichtet.

Der Schwerlastwagen hatte eine Panne auf der rechten Spur in Höhe der Baustelle, so die ACL via Twitter.