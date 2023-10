Luxemburg: Louis Tomlinson Fans campieren Stunden vorm Konzert vor der Rockhal

One Direction war der Inbegriff einer Boyband, die die Teenie-Herzen höherschlagen ließ. Auch fast acht Jahre nach der Auflösung und als Solokünstler bergen die ehemaligen Mitglieder offensichtlich noch ein gehöriges Pensum an Faszination: Der Brite Louis Tomlinson macht mit seiner «Faith in the Future World Tour» Stopp im Großherzogtum und wie der Andrang vor der Rockhal schon Stunden vor dem Konzert zeigt, scheint seine Gefolgschaft ihn sehnlichst zu erwarten.