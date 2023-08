Luxemburg: Luxair-Kundendaten in großem Stil geleakt

Persönliche Daten von Luxair-Kunden sind infolge eines «Sicherheitsvorfalls» bei einem externen Dienstleister nach außen gelangt, teilte die luxemburgische Fluggesellschaft am Freitag mit.

«Der betroffene Dienstleister hostet seine Daten in einer Cloud, die nicht ausreichend gesichert war (...), was dazu führte, dass über das Internet auf den Server zugegriffen werden konnte, auf dem die Daten der Luxair-Kunden verarbeitet werden», heißt es in der Pressemitteilung.