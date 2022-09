Mobilität: Luxemburg macht mit Wasserstoff-Tankstelle einen Schritt in Richtung Zukunft

Nicolas Martin/L'essentiel

Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) und sein Kabinettskollege François Bausch (Déi Gréng), zuständig für die Ressorts Verkehr und Verteidigung, haben am Mittwoch angekündigt, dass zum Jahreswechsel die erste Wasserstofftankstelle in Luxemburg öffnen soll. Die Einrichtung ist Teil des Projektes «H2Benelux», das insgesamt acht derartige Tankstellen vorsieht, vier davon in den Niederlanden, drei in Belgien, und eine weitere im Großherzogtum.

Die Tankstelle wird im Logistikpark der CFL in Bettemburg liegen, in der Nähe der A3. Im Logistikpark der CFL wurden bereits in der Vergangenheit Anpassungen gemacht, damit alle Wasserstofffahrzeuge die Einrichtung nutzen können. Allerdings besitzen gibt es im Großherzogtum bisher nur zwei solcher Fahrzeuge: eines davon ein Lastwagen, der andere ein Pkw. Der Bau der Tankstelle ist eine Reaktion auf die Kritik, dass die entsprechende Infrastruktur fehle: «Ohne Tankstelle kann es nicht viele Nutzer geben», weiß auch Minister Bausch.

500 Kilometer für etwa 60 Euro

Die Tankstelle wird in etwa so groß sein wie zwei Container. Versorgt wird sie mit Lkw, die gasförmigen Wasserstoff anliefern. Es soll zwei Tankpistolen geben, eine mit 350 Bar für schwerere Fahrzeuge und eine mit 700 Bar für leichtere. Das Gesamtvolumen der Tankstelle soll bei 300 Kilogramm am Tag liegen. Damit kämen 60 Fahrzeuge jeweils circa 500 Kilometer. TotalEnergies hat sich verpflichtet, die in der Großregion üblichen Tarife zu übernehmen. Im Moment kostet ein Kilogramm Wasserstoff 12,85 Euro. Damit läge eine für 500 Kilometer ausreichende Tankfüllung bei circa 60 Euro.