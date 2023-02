Türkei und Syrien : Luxemburg macht sich bereit in Erbebenregion zu helfen

LUXEMBURG/GAZIANTEP – Tausende Menschen sind bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ums Leben gekommen. Nach vielen Opfern wird noch gesucht. Für die Rettungsaktionen ist internationale Hilfe nötig, an der sich auch das Großherzogtum beteiligen will.