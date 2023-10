Luxemburg: Ampel-Sünder werden als Betrüger entlarvt

Bei einer Kontrolle sind Beamten am vergangenen Dienstag mutmaßlich zwei Betrüger ins Netz gegangen. Wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilt, hatten die beiden Männer in der hauptstädtischen Avenue de la Gare zunächst eine rote Ampel missachtet. Eine Polizeistreife stoppte den Wagen und kontrollierte die Insassen – der Fahrer konnte nach Behördenangaben weder Fahrzeugpapiere noch einen Führerschein vorzeigen, zudem soll es im Wagen nach Marihuana gerochen haben. Im Handschuhfach habe eine größere Summe Bargeld gelegen.