Luxemburg: Mann attackiert Streitgegner mit Auto

Die Polizei hat am Montagmittag im Düdelinger Zentrum einen Mann festgenommen: Er soll gegen 13.30 Uhr in der Avenue Grande-Duchesse Charlotte versucht haben, eine andere Person zu überfahren – so die Meldung, die bei der Police Grand-Ducale einging – und leicht verletzt haben. Wie die Polizei am Abend mitteilt, sollen die angegriffene Person und der Fahrer sich kennen und zuvor gestritten haben.