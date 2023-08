Luxemburg: Casinobesucher räumt Jackpot ab – und wird Rentner

Dank des glücklichen Händchens an diesem Automaten, klingelte die Kasse eines Spielhallen-Besuchers vergangenen Sonntag ordentlich.

Dieser Zocker mit glücklichem Händchen dürfte seit vergangenen Sonntag besonders gut schlafen. Vor rund zwei Tagen sahnte der aus dem Departement Meurthe-et-Mosell kommende Mann – der vom Casino 2000 den Spitznamen Thomas erhielt – einen Rekordjackpot am Automaten Volcano Island ab. Die Höhe der bescheidenen Gewinnsumme: 185.219 Euro! Ein Betrag, von dem man «sich einen sehr schönen Urlaub gönnen» könnte, wie der Casinobetreiber dem Glückspilz scherzhaft offenbarte. Dieser hatte offensichtlich ganz andere Pläne mit dem gewonnenen Geld. Denn statt noch ein Jahr auf seinen Ruhestand hinzuarbeiten, entschied dieser sofort in Rente zugehen, wie Casino 2000 in einer Pressemitteilung schreibt.