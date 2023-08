Luxemburg: Mann von acht Jugendlichen attackiert und beraubt

Die Luxemburger Polizei hatte es in der Nacht auf Sonntag alles andere als leicht. Am späten Samstagnachmittag wurde die Police Grand-Ducale über einen gewalttätigen Raubüberfall am Bahnhof von Colmar informiert, wie die Beamten am heutigen Sonntag mitteilen. Ersten Informationen zufolge sei ein Mann von einer Gruppe von acht Jugendlichen angegriffen worden, heißt es in der Pressemitteilung. Das Opfer erhielt demnach mehrere Schläge gegen den Kopf. Die Angreifer erbeuteten anschließend das «Smartphone, die Brille und die Schuhe des Opfers», bevor sie sich auf die Flucht begeben haben sollen. Der Mann habe leichte Verletzung davon getragen. Auch Anzeige wurde bei der Polizei erstattet.