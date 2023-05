Welttag der Pressefreiheit : Luxemburg mausert sich im Pressefreiheits-Ranking wieder in die Top 20

Weltweit ist Europa die sicherste Region für Journalistinnen und Journalisten. Das Großherzogtum ist in den Jahren 2021 und 2022 im Pressefreiheits-Ranking allerdings immer weiter zurückgestuft worden. Laut der am heutigen Mittwoch von Reporter ohne Grenzen (RSF) veröffentlichten Rangliste wurde der Abwärtstrend nun gebrochen: Luxemburg hat wieder den 20. Platz erreicht, nachdem es diesen vergangenes Jahr erst für der 21. abgetreten hatte.

Demnach hat das Land 2023 im Ranking rund zwei Punkte dazu gewonnen und liegt damit bei 81,98 Punkten statt den bisherigen 79,81. So genießen Journalisten hierzulande laut RSF-Bericht echte Handlungsfreiheit und werden durch staatliche Beihilfen stark subventioniert, gleichzeitig prangert der Report jedoch die eingeschränkte Meinungsfreiheit an, die sich durch die Nähe zu wichtigen politischen und wirtschaftlichen Akteuren ergibt.

Rufe der Journalistengewerkschaft blieben bislang ungehört

Deutschland rutscht drittes mal in Folge ab, Russland auf Platz 164

Ebenso wenig überraschend verschlechterte sich Russlands Position in der Rangliste um neun Plätze auf 164. «Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden fast sämtliche unabhängigen Medien verboten, blockiert und als sogenannte ausländische Agenten eingestuft», so die Menschenrechtler. In Mexiko (Rang 128) wurden 2022 mindestens elf Medienschaffende wegen ihrer Arbeit getötet, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Zudem gelten dort 28 Journalistinnen und Journalisten als verschwunden, viele von ihnen seit Jahren – ebenfalls ein trauriger Weltrekord.