Luxemburg: Mehr als 800 Studierende hoffen auf eine von 380 Wohnungen

Begrenzte Mietdauer

Damit so wenige wie möglich auf der Strecke bleiben, arbeitet die Universität Luxemburg mit öffentlichen und privaten Partnern an der Erweiterung des Angebots. Das Wohnheim Les Dominicaines in Luxemburg mit 60 Wohneinheiten soll demnach kommendes Jahr wiedereröffnet werden. In Belval an der Porte de France sollen bis 2027 140 Unterkünfte bereitgestellt werden. «Neue Wohnmöglichkeiten werden auch in Kirchberg und wahrscheinlich in Esch/Alzette entstehen», so der Ausblick der Uni.