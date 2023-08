Luxemburg: Meteolux ruft Hitzewarnung für den Süden des Landes aus

Heute heißt es in Luxemburg: «Viel trinken und kalt duschen!»

Kaum ist der Sommer ins Großherzogtum zurückgekehrt, geht es wieder heiß her. So heiß, dass der Luxemburger Wetterdienst Alarmstufe gelb wegen hoher Hitze ausruft. Vor allem betroffen sei der Süden des Landes, wie Meteolux am heutigen Sonntag mitteilt. Die Hitzewarnung gilt demnach ab 14 Uhr und beleibt bis 19 Uhr bestehen.