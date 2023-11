Luxemburg: Meteolux warnt vor Überschwemmungen

«Die meteorologische Situation deutet auf eine mögliche Überschwemmungsgefahr hin», so Meteolux.

Höchststände von 5,40 Metern erwartet

Die Website inondations.lu, die in Echtzeit über den Wasserstand der Flüsse informiert, berichtete ihrerseits, dass der Hochwassermeldedienst (SPC) der Wasserwirtschaftsverwaltung sich in Bereitschaft befinde. «Die ergiebigen Dauerniederschläge der vergangenen Tage in den Staulagen der Vogesen haben zu einem starken Anstieg der Wasserstände im oberen Einzugsgebiet der Mosel geführt», heißt es.