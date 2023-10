Luxemburg: Minella schafft gegen Clijsters die Sensation

Im ersten Viertelfinale der Luxembourg Ladies Tennis Masters gelang der 37-jährigen Luxemburgerin Mandy Minella mit einem 4-6, 6-4, 10-8 Sieg über die ehemalige Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Kim Clijsters (40) eine Sensation. Damit revanchierte sie sich für das Viertelfinale im letzten Jahr, in dem Clijsters sie im Viertelfinale ausgeschaltet hatte.

Clijsters dominierte anfangs das Spiel und zeigte, dass sie nichts von ihrer Kontrolle und Kraft verloren hat. Im ersten Satz hielt Minella gut mit, bevor sie im zweiten Satz mit 4:3 in Führung ging und diese bis zum Ende des Spiels halten konnte.

Kim Clijsters dominierte das Spiel zu Beginn, doch am Ende konnte sich Minella auf ihren starken Aufschlag verlassen.

Der Super-Tiebreak spiegelte den Verlauf der beiden vorangegangenen Sätze wider. Clijsters ging zunächst in Führung und holte sich die ersten vier Punkte. Minella gewann die nächsten vier Matches, bevor sie mit 8-7 in Führung ging und gleich ihren ersten Matchball verwandelte – sehr zur Freude des zahlreich erschienenen Publikums in La Coque, bei dem sie sich nach dem Spiel bedankte. Nach dem Spiel erklärte sie: «Im vergangenen Jahr (gegen Clijsters) war ich mit meinem Aufschlag nicht zufrieden. Das war heute anders».