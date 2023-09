Luxemburg: Minister reagiert auf Missstände in Jugendhaftstalt

Claude Meisch (DP) reagiert in seiner Rolle als Minister für Erziehung, Kinder und Jugend relativierend auf die Vorwürfe und versucht diese in einen Kontext zu setzen: «Die Aussagen einiger ehemaliger Mitarbeiter des CSEE sind aus persönlichen Erfahrungen und subjektiven Wahrnehmungen und Interpretationen entstanden und können keinesfalls als allgemeine Wahrheiten akzeptiert werden.» Die Aussagen spiegelten keinesfalls den Alltag innerhalb der Institution wieder und seien eher vor dem Hintergrund «individueller oder gar institutioneller Konflikt- und Krisenzeiten» zu betrachten, so der Minister weiter.

Eine Drogenstaffel soll für Aufklärung sorgen

Den angesprochenen Drogenkonsum begegne die Jugendhaftanstalt laut Meisch bereits mit einer «Reihe von Maßnahmen». So nehme das Personal an Weiterbildungen teil, um Handlungsalternativen für die Jugendlichen weiterzuentwickeln, damit diese beispielsweise lernen «ihre negativen Gefühle anders zu regulieren».

Im Juli wurde ein dreizehnjähriges Mädchen in den Erwachsenenvollzug in Schrassig eingewiesen, da in Dreiborn Platzmangel herrschte. Gegenwärtig stehen die Luxemburger Einrichtungen auch im Fokus des Antifolterkomitees des Europarates (CPT). Hier werden in einem Bericht «unakzeptable und unzumutbare Bedingungen» im Schrassiger Gefängnis festgestellt, unter anderem da Kinder von Erwachsenen nicht getrennt worden sind.