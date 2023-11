Luxemburg: Ministerium fordert transparente Preise in der Beauty-Branche

Die dabei aufgedeckten Mängel waren zahlreich. In 69 Prozent der Fälle waren die Preise der in den Betrieben verkauften Produkte auf der Vorderseite nicht ausreichend sichtbar. In 58 Prozent der Betriebe waren die Preise der Dienstleistungen nicht klar genug erkennbar, vor allem in Friseursalons und Kosmetikstudios war dies der Fall.