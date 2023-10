Luxemburg: Mit Freundschaftsbändern macht Noah Kinder mit Albinismus glücklich

Erst für die Fondatioun Kriibskrank Kanner und jetzt, um von Albinismus betroffenen Kindern in Tansania zu helfen.

Eigentlich sollte seine Hilfsaktion damit beendet sein, doch dann verschlug es Noah auf eine Familienreise nach Tansania, wo er die Bekanntschaft einer von Albinismus betroffenen Frau machte. «Man muss wissen, dass in Tansania Jagd auf Menschen mit Albinismus gemacht wird, weil sogenannte Hexendoktoren behaupten, wenn man ihnen einen Arm, ein Bein oder die Zunge abschneidet, kann man einen Trank brauen, der einen ein Leben lang glücklich macht», erklärt seine Mutter Nadine. Diese Frau in Tansania nehme Albinokinder auf, die von ihren Familien verstoßen worden seien. «Sie hat 40 Kinder in ihrem Haus. Mit dem Geld aus dem Verkauf der Armbänder kauft sie Matratzen, Decken und Essen», erzählt sie.