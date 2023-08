Luxemburg: Mit seiner Kunst bereichert David Soner den städtischen Raum

Der französische Künstler David Soner lebt und arbeitet seit mehreren Jahren in Luxemburg.

«Luxemburg ist mein Zuhause, ich bin glücklich, meine Freunde sind hier, mein Leben auch. Wenn ich in Frankreich bin, fühle ich mich fast wie ein Fremder.» Der 48-jährige französische Künstler David Soner hat im Großherzogtum, in das er 2011 nach dem Ende seiner Ehe gezogen ist, sein inneres Gleichgewicht gefunden und ist hier förmlich aufgeblüht, wie er gegenüber L'essentiel erzählt.

Der Pionier der Graffiti- und Hip-Hop-Kultur in Metz (Département Moselle), der sich selbst als «Urban Artist» bezeichnet, ist seit 2014 selbstständiger Künstler. Vor sechs Jahren hat er sich im 1535 Creative Hub in Differdingen niedergelassen. «Ich bin der erste in meiner Familie, der es gewagt hat, aus dem Angestelltenverhältnis auszusteigen», erklärt er augenzwinkernd, aber auch ein wenig stolz.