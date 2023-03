EM-Qualifikation: Luxemburg möchte heute mindestens einen Punkt in der Slowakei holen

Nach einer Reise, die aufgrund von Problemen mit dem Gepäck eine Stunde länger dauerte als geplant, kamen die Roten Löwen am Mittwoch in der Slowakei an, wo am Donnerstagabend (20:45 Uhr) im Stadion Antona-Malatinského in Trnava (19.000 Plätze) die Qualifikationsrunde für die EM 2024 beginnt. Der Nationaltrainer wird voraussichtlich auf seinen gesamten Kader zurückgreifen können. Insbesondere freut er sich über die Rückkehr von Christopher Martins Pereira, der laut Luc Holtz «wieder auf seinem besten Niveau» ist.