Luxemburg: Mosel-Hochwasser bislang eher Spektakel als Bedrohung

Meteolux hat wegen starker Regenfälle am Donnerstag eine Hochwasserwarnung herausgegeben – zuerst für den Süden, dann auch für den Norden des Großherzogtums. Der Hochwassermeldedienst ist in Bereitschaft: «Die meteorologische Situation deutet auf ein potenzielles Risiko von Hochwasser hin», heißt es auf inondations.lu .

Am Moselufer in Schengen genießen einige Spaziergänger derweil die Szenerie, machen Fotos von den Gänsen, die nun noch näher zu betrachten sind. «Das ist immer spannend, jede Stunde sieht es anders aus», erzählt Georges. Täglich drehe er seine Runden entlang der Mosel. Etwas traurig sei er schon, dass die Promenade gesperrt werden musste. Im Café Oudill zeigen sich Wirtin und Thekengäste entspannt – zumindest was das Hochwasser angeht. «Für uns ist das nichts Besonderes. Die Pegel steigen jedes Jahr», so die Wirtin.