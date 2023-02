Iraner im Großherzogtum: «Luxemburg muss gegenüber dem Iran Stellung beziehen»

Die in Luxemburg lebenden Iraner sind offenbar unterschiedlich stark in die Proteste involviert. «Die Jüngeren sind aktiver insbesondere in der Bahai-Bewegung», beobachtet Ehsan Tarina, Redakteur der luxemburgischen Nachrichtenseite CheKhabar. Das Bahaitum ist eine religiöse Strömung. Andere seien vorsichtiger, weil sie ohne Probleme zu bekommen in den Iran zurückkehren wollen. Politische Flüchtlinge nähmen in der Regel nicht an Versammlungen teil. Im Iran habe das Volk wiederum jegliches Vertrauen in das Regime verloren. «Es spürt, dass es nichts mehr zu verlieren hat», sagt Tarina.