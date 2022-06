Corona-Pandemie : «Luxemburg muss sich auf die vierte Impfung vorbereiten»

LUXEMBURG – Der erneute Anstieg der Covid-19-Infektionen beunruhigt die Experten derzeit nicht. Weitere Einschränkungen sind derzeit nicht geplant, könnten im Herbst aber wieder notwendig werden.

«Wir erleben seit Anfang Juni eine neue kleinere Welle mit durchschnittlich 700 Fällen pro Tag», sagt Santé-Direktor Dr. Jean-Claude Schmit. Auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle wurden in Luxemburg etwa 2500 Neuinfektionen am Tag verzeichnet. «Die aktuelle Welle ist auf die Untervariante von Omikron, BA.5, zurückzuführen, die leicht übertragbar ist, aber derzeit keine großen Auswirkungen auf die Krankenhauseinweisungen hat».

Der Wissenschaftler fügt hinzu, dass die Santé diesen Aufschwung erwartet habe, da die Menschen wieder häufiger zusammenkommen – etwa beim Nationalfeiertag, Konzerten oder Festen. Seiner Meinung nach ist diese Welle auch deshalb nicht besorgniserregend, weil das Krankenhaussystem derzeit nicht überlastet sei. Am Dienstag sind 14 Corona-Patienten in den Krankenhäusern behandelt worden, zwei davon intensivmedizinisch. Dr. Paul Wilmes, Sprecher der Covid-19-task-Force, erklärt: «Das Kriterium, das die Rückkehr zu restriktiven Maßnahmen rechtfertigen würde, ist die Überlastung der Krankenhäuser».

Die beiden Gesundheitsexperten bestätigen, dass die Wiedereinführung des Mundschutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln derzeit nicht in Frage kommt. Laut Jean-Claude Schmit müsse man sich aber Gedanken über eine mögliche vierte Impfung im Herbst machen, die in einem wahrscheinlichen Szenario mit der Wiedereinführung des Tragens von Mundschutz verbunden wäre. Paul Wilmes sagt: «Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, da die Immunität durch die Impfung innerhalb der vergangenen fünf Monaten stark abgenommen hat».