Uiguren: «Luxemburg muss über das Drama in China informiert werden»

Rushan Abbas und ihr Ehemann Abdulhakim Idris, geschäftsführender Direktor des «Centre For Uyghur Studies» in Washington, beantworteten die Fragen von L'essentiel. L'essentiel/Vincent Lescaut

Die 55-jährige Rushan Abbas, die in Xinjiang (China) geboren wurde und amerikanische Staatsbürgerin ist, hat ihr Leben der Verteidigung ihrer Gemeinschaft gewidmet, die von der chinesischen Regierung in einem Ausmaß verfolgt wird, das vielen Europäern unbekannt ist. Nach Interviews mit der New York Times, USA Today und der BBC traf sich L'essentiel am Dienstag mit ihr in der amerikanischen Botschaft in Luxemburg.

Wie dramatisch ist die Situation der Uiguren in China?

Es findet ein Völkermord statt. Millionen von Menschen befinden sich in Arbeitslagern. Sie werden keines Verbrechens beschuldigt, sondern als Unschuldige zu Sklaven degradiert. Frauen werden Opfer von Massenvergewaltigungen, Sterilisationen und Zwangsabtreibungen. Agenten der chinesischen Regierung werden in die Familien geschickt, um sie auf Schritt und Tritt zu «überwachen». Und dann gibt es noch die eine Million Kinder, die aus ihren Familien gerissen und in Waisenhäusern untergebracht werden, wo ihnen die kommunistische Ideologie chinesischer Prägung eingetrichtert wird.

War Ihre Familie Ziel dieser Verfolgung?

Mein Mann und ich zahlen einen hohen Preis für unseren Kampf. Seine Eltern, seine Geschwister und deren Kinder sind 2017 verschwunden. Einige Monate später wurde meine Schwester entführt, nachdem ich in Washington eine Rede gehalten hatte, um diese Gräueltaten anzuprangern. Sie ist nicht politisch aktiv, sie ist eine pensionierte Ärztin. Schließlich verurteilte man sie wegen Terrorismus zu 20 Jahren Haft. Später erfuhr ich, dass sie sich in einem Lager befand, wo sie als Arbeitssklavin schuftete – möglicherweise für ein Markenunternehmen, das seine Produkte auch an europäische Verbraucher verkauft…

In der Autonomen Uigurischen Region Xinjiang auf dem Gebiet Chinas leben fast 25 Millionen Menschen, von denen 45 Prozent muslimische Uiguren sind. TV5 Monde

Sollte China stärker unter Druck gesetzt werden?

Wir fordern nicht, alle Geschäfte mit China einzustellen, aber es könnten zumindest Sanktionen gegen jene Unternehmen verhängt werden, die von diesen Verbrechen profitieren, da sie mit der chinesischen Regierung verbunden und von ihr abhängig sind. Das Europäische Parlament sollte sie als das betrachten, was sie sind, nämlich Unternehmen, die sich an einem Völkermord beteiligen. Gegen Putin hat der Internationale Strafgerichtshof ja auch gerade einen Haftbefehl ausgestellt.

Konnten Sie mit Politikern in Luxemburg darüber sprechen?

Ja, wir haben uns mit dem Chamber-Präsidenten Fernand Etgen (DP) getroffen. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Unterstützung für die leidenden Menschen. Für ihn ist es am wichtigsten, dass die Bevölkerung von Luxemburg über das Drama aufgeklärt wird. Wir danken den führenden Politikern Luxemburgs, die die gemeinsame UN-Erklärung zu den Menschenrechtsverletzungen in China unterstützt haben (Anm. d. Red.: Jean Asselborn hat sich u. a. bei den Vereinten Nationen und in seiner letzten außenpolitischen Erklärung geäußert). Das gibt uns Hoffnung.

Aber Luxemburg pflegt auch wirtschaftliche Beziehungen zu China…

Die Geschichte wiederholt sich, und das ist schrecklich. Im letzten Jahrhundert haben viele Länder, Politiker und Unternehmen auch dann noch mit den Nazis Handel getrieben, als der Völkermord an den Juden bereits im Gange war. Später bedauerten sie dies, gaben aber vor, von nicht gewusst zu haben. Heute kann niemand mehr sagen, er habe nichts gewusst. All jene, die weiterhin die chinesische Wirtschaft unterstützen, werden das mit ihrem eigenen Gewissen ausmachen müssen. Was werden sie sonst noch aufgeben? Die Meinungsfreiheit oder mehr (...) Aufgrund seiner zentralen Lage in Europa, seines Finanzplatzes und seines Rufs muss sich Luxemburg dieses Problems bewusst sein. Damit es nicht eines Tages ein Opfer Chinas wird.

Bilder aus den uigurischen Arbeitslagern in China sind sehr selten. Vidéo diffusée par le compte anonyme «War on Fear»

Halten Sie China für gefährlich?

Auf jeden Fall. China ist für die gesamte Menschheit gefährlich. Was das Land innerhalb seiner Grenzen tut, wird auf dem Rest der Welt reproduziert. Das Modell des Polizeistaats wurde in unserem Land getestet und dann in ein Dutzend Länder exportiert. Die chinesische Regierung hat nicht das geringste Verständnis für Denkweisen, die nicht ihrer eigenen entsprechen. Für sie ist Religion eine Geisteskrankheit.

Die Globalisierung hilft ihnen bei ihrer Einflussnahme. In 30 oder 40 Jahren wird die ganze Welt Chinesisch sprechen. Es gibt überall Konfuzius-Institute (Anm. d. Red.: die Universität Luxemburg beherbergt auch ein Konfuzius-Institut), aber es geht noch weiter. Der UN-Generalsekretär António Guterres hat nie ein schlechtes Wort über das Land verloren. Warum ist das so? Weil die Vereinten Nationen von China kontrolliert werden. Wie die meisten internationalen Institutionen…

Welche Perspektiven sehen Sie für das uigurische Volk?