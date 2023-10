Luxemburg: Nathalie tauscht die Finanzwelt gegen Tierphysio

Kalle geht schwanzwedelnd zu seinem zweiwöchentlichen Termin mit Nathalie Janssen. Den Weg dorthin kennt der zehnjährige Cairn Terrier mittlerweile ziemlich gut. Nathalie ist Physiotherapeutin in ihrer Praxis FitDog in Steinsel, wo sie sich um Tiere – hauptsächlich Hunde und Katzen – kümmert. Vor neun Jahren hat die gebürtige Belgierin nach 15 Jahren der Finanzbranche den Rücken gekehrt, um ihrer Leidenschaft nachzugehen und sich um Vierbeiner wie Kalle zu kümmern. «Es war mein alter Hund, der mich damals auf den Geschmack gebracht hat, diesen Beruf auszuüben. Ich habe alles aufgegeben und bin nach England gegangen, um zwei Jahre zu lernen».

Kalle schlägt sich derweil mit den Kreuzbändern rum, an denen er operiert wurde. «Das zweite im Juli vergangenen Jahres und das erste ein Jahr vorher», berichtet sein Frauchen Birgitte, eine aus Dänemark stammende Rentnerin, die in Senningerberg wohnt. Ihr kleiner Grauhaariger besucht deshalb seit einem Jahr die Praxis in Steinsel. «Wir behandeln Hunde, die operiert wurden, orthopädische Probleme haben, Hüftprobleme, Knochenbrüche oder neurologische Probleme, also ähnlich wie bei Menschen», sagt Nathalie Janssen, «auch Tiere, die Arthrose haben».