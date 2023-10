Luxemburg: Neue Corona-Maßnahmen sind nicht in Sicht

In der vergangenen Woche waren die Corona-Zahlen rückläufig.

Während im Nachbarland Belgien allein in der Wallonie gerade fünf Impfzentren wiedereröffnet wurden und die Behörden Angehörigen von Risikogruppen eine Impfung gegen das Corona-Virus empfehlen, ist in Luxemburg nichts Derartiges geplant. Aktuell werden sogar ablaufende Impfdosen vernichtet beziehungsweise zur Vernichtung zurückgegeben.

Zwar räumt das hiesige Gesundheitsministerium ein, dass seit August ein Anstieg an gemeldeten Coronafällen verzeichnet wird. Allerdings sei der Höhepunkt bereits Anfang Oktober erreicht gewesen. In der Woche vom 9. bis zum 15. Oktober beispielsweise seien die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche um fünf Prozent gesunken – von 365 auf 374 Infektionen. Auch die positiven Tests seien «von 25 auf 23 Prozent zurückgegangen», so das Ministerium.