LUXEMBURG – Nach den Wahlen am Sonntag werden neben «alten Hasen» auch neue Abgeordnete in die Chamber einziehen. «L'essentiel» stellt sie nach und nach vor.

Luc Emering, DP (27)

Luc Emering ist in Sprinkingen aufgewachsen und leitet inzwischen den landwirtschaftlichen Familienbetrieb. L'essentiel

Wer sich noch an die Bauern-Demo an Weihnachten vergangenen Jahres erinnert, kennt spätestens jetzt eines der Gesichter dahinter. Luc Emering war bis Anfang 2023 Präsident der «Landjugend a Jongbaueren» und wird mit 11.837 Stimmen im Wahlbezirk Süd für die DP in die Chamber einziehen.

«Ich bin sehr, sehr, sehr vom Wahlergebnis überrascht», berichtet der 27-Jährige aus Sprinkingen am Wahlabend L'essentiel. «Denn mein Wahlkampf bestand nicht aus dem Posten von Selfies auf Social Media. Ich habe mit den Menschen gesprochen und ihnen in die Augen geschaut», sagt der studierte Agrarökonom und Landwirt, als habe er nie etwas anderes als Wahlkampf gemacht.

Und gänzlich neu ist das Terrain tatsächlich nicht für ihn. Seit den Gemeindewahlen ist er Erste Schöffe in Dippach. Im Parlament wolle er sich unter anderem für die Belange der Landwirte und die Umwelt einsetzen. «Und wir müssen uns in Zukunft viel mehr auf die Stadtentwicklung konzentrieren, denn unsere Dörfer werden zu kleinen Städten.»

Ben Polidori, Piraten (33)

Ben Polidori ist 33 Jahre alt, Informatiker, verheiratet, und Vater einer kleinen Tochter. Editpress/Alain Rischard

«Momentan bin ich einfach noch von den Emotionen überwältigt», erzählt Ben Polidori am Tag nach der Wahl L'essentiel. Mit 4804 Stimmen erkämpfte der 33-Jährige für die Piraten eines der neun im Norden zu vergebenden Mandate und wird künftig neben Parteichef Sven Clement und Marc Goergen am Krautmarkt sitzen.

Erst im Juni dieses Jahres nahm die politische Karriere des seit 2011 bei der Post beschäftigten Informatikers Fahrt auf, als er in seinem Heimatort Vichten in den Gemeinderat gewählt wurde. «Ich hatte ein ganzes Team und zwei Familien – meine und die Piraten – hinter mir stehen, um mich jetzt im Wahlbezirk durchsetzen zu können», berichtet der Vater einer kleinen Tochter dankbar.

Dass er künftig den Norden in der Chamber vertreten werde, erfülle ihn besonders mit Stolz, «denn der Teil des Landes wird zu oft vergessen».

Alexandra Schoos, ADR (32)

Alexandra Schoos ist 27 Jahre alt, Tierärztin, und die erste weibliche Abgeordnete der ADR. Editpress/Hervé Montaigu

Bislang saßen insgesamt zwölf Männer für die ADR in der Chamber, sie ist die erste Frau: Alexandra Schoss. «Das ist eine große Ehre», sagt die 32-jährige Tochter von Jean Schoss, der von 2013 bis März vergangenen Jahres der rechtsgerichteten Partei vorstand. Vorwürfe, dass die Partei gar extremistisch sei, weist die Tierärztin entschieden zurück: «Wenn dem so wäre, wäre ich nicht dabei. Ich weiß, dass die Menschen in Luxemburg niemals eine rechtsextreme Partei akzeptieren würden.»

In der Chamber wolle sie «die Positionen der Frauen und ihre Rolle in der Gesellschaft verteidigen». So setze sie sich unter anderem für den Vorschlag der ADR ein, Familien zu bezuschussen, die ihre Kinder bis zum Erreichen des Schulalters zu Hause betreuen. Außerdem gehöre die Gesundheitspolitik zu ihren ihren Prioritäten. «Denn der Osten des Landes muss besser mit Infrastrukturen, insbesondere einem Ärztehaus ausgestattet werden», erklärt sie gegenüber L'essentiel am Montag vor dem Parlamentsgebäude.