Claire Delcourt, LSAP (34)

Von dort aus will die Biologin, seit 2016 in der LSAP aktiv, sich in den Themenfeldern Jugend und Familie engagieren und die Erneuerung der Partei vorantreiben. Im Juni wurde sie in den Gemeinderat von Contern gewählt und ist sich sicher: «Ich werde von den erfahrenen Mitgliedern meiner Fraktion viel lernen.»

Charel Weiler, CSV (37)

Unter den «Neuen» in der neugewählten Chamber ist Charel Weiler wohl der «alte Hase». Nicht seines Alters, sondern seiner Erfahrung wegen. «Politik gehört zu meinem Alltag, seit ich ein kleiner Junge war», berichtet er L'essentiel. Kein Wunder, schließlich liegen dem 37-Jährigen Politik im Allgemeinen und die CSV im Speziellen quasi im Blut: Sein Vater, Lucien Weiler, war lange selbst Abgeordneter, in den 2000er-Jahren gar Parlamentspräsident.

Tom Weidig, ADR (50)

Nach seinem Studium in den USA startete Weidig in der Finanzbranche und macht Risikoanalysen für Banken. Im vergangenen Juni wurde er in den Gemeinderat der Hauptstadt gewählt und zieht nun gemeinsam mit Alexandra Schoos als neue ADR-Abgeordnete in die Chamber. Selbstverständlich war der Wechsel in die Politik für ihn nicht, wie er L'essentiel berichtet: «Ich habe eine Behinderung, ich stottere. Reden vor dem Parlament zu halten wird nicht leicht. Aber vielleicht kann ich so ein Beispiel für andere sein.»