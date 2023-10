Liz Braz, LSAP (27)

Liz Braz hat zunächst in Luxemburg und dann in Brüssel Recht studiert.

Christophe Hansen, CSV (41)

Christophe Hansen ist zwar erst 41 Jahre alt, blickt aber, wenn er für die CSV in die neugewählte Chamber einzieht, bereits auf eine solide politische Karriere zurück. «Ich habe direkt nach meinem Master in Umweltmanagement mit der Politik begonnen», erinnert er sich im Gespräch mit L'essentiel. Dies führte ihn in verschiedene Ämter und 2019 bis ins Europaparlament. Dieses Mandat muss er nun zugunsten des nationalen Parlaments abgeben.

Die Spezialgebiete des Christsozialen sind Wirtschafts-, Umwelt- und Handelsfragen. Lockt nun gar ein Ministeramt? «Es ist noch zu früh, um darüber eine Aussage treffen zu können», so Hansen. Jetzt gehe es erst einmal darum, ein Koalitionsprogramm auszuhandeln. Dass dies mit der DP in Angriff genommen wird, befürwortet er: «Ich bin ein Fan von möglichst breiten Mehrheiten.»

Gérard Schockmel, DP (62)

Seit 2020 ist Gérard Schockmel einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Als Experte für Infektionskrankheiten beriet er die damalige Regierung in der Coronakrise – und fand offensichtlich Gefallen an der Politik. Am vergangenen Sonntag kandidierte er erstmals für ein Amt und wurde prompt für die DP im Wahlbezirk Zentrum in die Chamber gewählt.