Meris Šehović, Déi Gréng (32)

Im ehemaligen Jugoslawien geboren und in Luxemburg aufgewachsen, studierte Meris Šehović in München und Paris, um schließlich in Belgien seine aus Deutschland stammende zukünftige Ehefrau kennenzulernen.

«Als ich 2011 die Klima-Doku ‹Eine unbequeme Wahrheit› gesehen habe, habe ich noch am selben Abend meinen Mitgliedsantrag für Déi Gréng ausgefüllt», erzählt Meris Šehović L'essentiel. Von da an war seine politische Karriere kaum aufzuhalten. 2013, im Alter von nur 22 Jahren, wurde er Büroleiter und Pressesprecher des Europaabgeordneten Claude Turmes, 2017 Vorsitzender der jungen Grünen, seit 2020 ist er gemeinsam mit Djuna Bernard Vorsitzender von Déi Gréng. Im Gemeinderat von Esch/Alzette verantwortet er als Erster Schöffe das Ressort ‹städtische Mobilität›.

In der Chamber will sich der inzwischen 32-Jährige für eine bessere Klimapolitik, aber auch Multikulturalismus und Chancengleichheit einsetzen. «Kurz nach meiner Geburt in Belgrad flohen meine Eltern vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien und kamen als Flüchtlinge nach Luxemburg», berichtet Šehović, der in seiner Brüsseler Zeit seine deutsche Frau kennenlernte: «Der Geist der Toleranz und Offenheit, der im Großherzogtum herrscht, hat mich schon immer geprägt.»