Luxemburg: Neue Regierung aus CSV und DP in trockenen Tüchern

Am kommenden Wochenende soll die Regierungsbildung abgeschlossen sein.

Die künftige Regierung, die aus der neuen CSV-DP-Mehrheit nach den Parlamentswahlen vom 8. Oktober hervorgegangen ist, steht so gut wie fest. Am Wochenende hätten die letzten Beratungen stattgefunden, dabei sollte es vor allem um die Verteilung der Ministerposten gehen, so eine gut unterrichtete Quelle. Die Vereidigung der Minister sei für kommenden Freitag geplant. Großherzog Henri soll am Vormittag die scheidenden und am Nachmittag die neuen Minister treffen, heißt es.

Am kommenden Wochenende soll dann alles unter Dach und Fach sein. Am Montag wird Luc Frieden (CSV), Formateur und künftiger Premierminister, die Grundzüge der Vereinbarung zwischen den beiden Koalitionsparteien bekannt geben. Diese sieht acht CSV-Minister und sieben DP-Minister vor. Die Liberalen sicherten sich im Laufe der Woche einen zusätzlichen Ressortposten, was daran liegen dürfte, dass die Christlich-Sozialen sowohl den Vorsitz in der Abgeordnetenkammer als auch den Posten des EU-Kommissars, der im kommenden Jahr neu besetzt wird, erhalten sollen.

«Die Regierung dürfte auch Staatssekretäre vorstellen», so ein anonymer Gesprächspartner. Diese würden Ministern mit erweiterten Ressorts unterstellt sein. Die Auswahl der Regierungsmitglieder obliegt in erster Linie den Parteien und folgt unter anderem geografischen und paritätischen Kriterien. Parität wird zwar nicht erwartet, aber es soll kein zu großes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern geben. Die CSV und die DP müssen den Koalitionsvertrag auf ihren Parteitagen im Laufe der Woche, voraussichtlich am Donnerstag, formell bestätigen.