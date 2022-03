Zu teuer? : Luxemburg nicht auf der großen Eurovision-Bühne

LUXEMBURG - Vor 18 Jahren nahm das Land das letzte Mal am ESC teil. Liegt's an der Qualität der Künstler oder am Geld, dass Luxemburg nicht zurückgekehrt ist?

1993 präsentierte sich das Großherzogtum das letzte Mal beim Eurovision Song Contest (ESC). Pardon, damals hieß der Wettbewerb ja noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Und man kann nicht wirklich behaupten, dass Modern Times es damals mit ihrem Song «Donne-moi une chance» (siehe Video oben) weit nach vorne gebracht hätten: Sie landeten mit 11 Punkten auf dem 20. Platz.

Seitdem verzichtet der luxemburgische Fernsehsender RTL darauf, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Und eine Rückkehr in die große ESC-Familie scheint in weiter Ferne. «Die Eurovision interessiert uns nicht», sagt Steve Schmit, Programmdirektor bei RTL Télé Lëtzebuerg. «Die Teilnahme ist zu teuer und personalaufwändig. Wenn wir dann auch noch gewinnen würden, stiegen die Kosten ins Unermessliche.» Zur Einschätzung: Der ESC in Oslo 2010 kostete rund 25 Millionen Euro. Auch die deutsche ARD, die in diesem Jahr den größten Anteil an den Kosten trägt, dürfte nicht wesentlich billiger davon kommen.

An der Qualität der Bands liegt's nicht

Doch nicht nur die Austragung des Musik-Wettbewerbs kommt den veranstaltenden Sender teuer zu stehen, sondern auch die Teilnahme. «Der Einstiegspreis zum Mitmachen ist so hoch, dass er abschreckt», sagt Schmit. «Außerdem ist das Event inzwischen so verwässert, dass wir lieber auf lokaler Ebene etwas anbieten wie die Talentshow ‚Wann‘s de eppes kanns‘. Bei solchen Sendungen liegt das Budget unter 100 000 Euro, sie lassen sich über Wochen ziehen und die Leute können selbst mitwirken».

An der Qualität der luxemburgischen Musikbands liege die Entscheidung, sich als eines der Vorzeigeländer Europas nicht am ESC zu beteiligen, jedenfalls nicht. «Wir haben viele gute Künstler und laden jede Woche welche von ihnen zu uns ins Fernseh- und Radioprogramm ein. Um sie im Land zu unterstützen, brauchen wir keine Eurovision».