Luxemburg - Luxemburg nimmt Bakterien aus 36 Ländern unter die Lupe

Mirabank – So heißt das gemeinsame Forschungsprojekt des Laboratoire de la Santé (LNS) und der Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL). Ziel des Forschungsprojekts ist die Analyse von 4191 multiresistenten Bakterienstämmen aus insgesamt 36 Ländern. Laut Dr. Alexandre Mzabi gebe es jedoch keinen Grund zur Panik. «Es besteht nicht die Gefahr eines bioterroristischen Anschlags», sagt der Leiter der Abteilung für Bakteriologie beim LNS in Düdelingen.