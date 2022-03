Russischer Angriffskrieg – Luxemburg nimmt nukleare Bedrohung ernst

Zwischen der «gefährlichen Rhetorik» und «dem Drücken des Atomknopfes» lägen zudem Welten, so Bausch. Die Eskalation in den letzten Tagen dürfe aber dennoch nicht verharmlost werden: «Es ist eine neue Normalität. Nur sehr wenige sowjetische Führer haben mit Atomwaffen gedroht, wie Herr Putin es jetzt tut. Eine Deeskalation ist notwendig, aber es liegt an ihm, den ersten Schritt zu machen. Russland ist der Aggressor, man sollte sich nicht von Reden beeindrucken lassen», so Bausch. «Die Tatsache, dass der Führer eines großen Landes irrational handelt und keine Grenzen kennt, ist nicht gut», so Bausch.

«Die Europäische Union, Luxemburg und die Vereinigten Staaten treten für die Werte der Rechtsstaatlichkeit ein. Daher die Bedeutung des transatlantischen Bündnisses». Der Minister nutzte die Gelegenheit, um die in den vergangenen Jahren vielfach kritisierten Rüstungsausgaben zu rechtfertigen: «Heute sehen wir, wie wichtig diese Investitionen waren. Luxemburg musste seine Verantwortung in diesem Bereich übernehmen, es ist nicht so, dass nur die anderen dafür bezahlen dürfen.» Das werde man auch weiterhin tun. Bis 2023-2024 wird der Verteidigungshaushalt auf 0,72 Prozent des luxemburgischen BIP anwachsen, was etwa 700 Millionen Euro pro Jahr entspricht. «Die Anstrengungen wurden in den letzten Jahren verdoppelt. Wir werden dieser Linie folgen, um ein verlässlicher Partner in der Nato zu bleiben».