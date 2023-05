Comeback: Luxemburg nimmt wieder am Eurovision Song Contest teil

Schon länger war darüber gemunkelt worden , nun ist es offiziell: Luxemburg wird im kommenden Jahr nach Jahrzehnten der Abstinenz wieder am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen. Das gibt die Abteilung für Medien, Konnektivität und digitale Agenda am Freitagmittag bekannt.

«Die Regierung des Großherzogtums Luxemburg kündigt formell ihre Unterstützung für die Teilnahme eines*einer Kandidaten*in an, der*die Luxemburg beim Eurovision Song Contest 2024 vertreten soll», heißt es in der Mitteilung. Der Zeitpunkt der Ankündigung kommt demnach nicht zufällig, aktuell wird der internationale Musikwettbewerb in Liverpool ausgetragen.