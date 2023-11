Luxemburg: Ökodorf steht wegen «unverantwortlicher» Personalpolitik vor dem Ruin

Im Jahr 2017 öffnete das erste Ökodorf Luxemburgs, Benu Village, in Esch/Alzette seine Pforten. Im September dieses Jahres wurde erstmals bekannt, dass das Dorf in finanziellen Schwierigkeiten steckt. «Ein großer Teil des finanziellen Ungleichgewichts ist auf die unverantwortliche Personalpolitik zurückzuführen», heißt es in der Finanzanalyse des Benu Village, die von einem unabhängigen Experten im Auftrag des Umweltministeriums durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden am Dienstag veröffentlicht.