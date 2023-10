Nach Regierungswechsel: OGBL fürchtet «schwierige Zeiten» für Luxemburger Arbeitnehmer

«Wir haben mit beiden Parteien grundlegende Meinungsverschiedenheiten in den für uns wichtigen Fragen». Nora Back, Präsidentin des Gewerkschaftsbundes OGBL rechnet mit «schwierigen Zeiten» – insbesondere bezüglich des Arbeitsrechts – wenn die von Luc Frieden geplante Koalition von CSV und DP zustande kommt.

Kritisch beäugt die OGBL-Präsidentin allerdings den CSV-Vorschlag, regulär eine Tripartite einzuberufen, sobald zwei Indextranchen in weniger als einem Jahr anfallen. «Das könnte dazu führen, dass wir den Index jedes Mal neu verhandeln müssen», so ihre Befürchtung. Sie sagt: «Wir geben der künftigen Regierung eine Chance, aber wir warnen sie und glauben, dass es ein großes Risiko für Sozialkonflikte gibt». Den Arbeitgeberverbänden spielt das Bündnis wohl mehr in die Karten.