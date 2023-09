Luxemburg: Parlamentswahl verspricht Spannung

Xavier Bettel ist seit fast zehn Jahren Premierminister und will nach der Parlamentswahl im Herbst 2023 gerne in eine dritte Amtszeit gehen.

Rund 265 000 Wahlberechtigte sind in Luxemburg am 8. Oktober zur Wahl aufgerufen. Vieles ist möglich und es kann richtig spannend werden. Die Entscheidung, ob der seit fast zehn Jahren regierende liberale Premierminister Xavier Bettel noch einmal die Geschicke des Großherzogtums lenken wird, dürfte Umfragen zufolge sehr knapp ausfallen. Und es sieht so aus, als könnten sich etliche der größeren Parteien verschiedene Bündnisse zumindest vorstellen. Was dabei herauskommt, bleibt wohl bis zur letzten Sekunde ungewiss.