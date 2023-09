Luxemburg: Piraten Partei beschwert sich über Wahlplakat-Zensur

SCHIFFLINGEN – Wenige Wochen vor den Parlamentswahlen tummeln sich Wahlplakate der jeweiligen Parteien im Großherzogtum. Einer Gemeinde soll das offenbar nicht so so recht sein.

Auch in Differdingen reiht sich ein Wahlplakat ans nächste.

Zum Wahlkampf – der so kurz vor den Parlamentswahlen auf Hochtouren läuft – gehören traditionell auch die Wahlplakate der jeweiligen Parteien. Seit vergangenen Samstag scheinen die Ortschaften mit ihnen zugepflastert zu sein und wer sich dem Werben per Plakat also entziehen möchte, hat folglich derzeit schlechte Chancen.

Umstritten sind die Werbemaßnahmen schon lange und immer wieder aufs neue entfachen Debatten rund um die politischen Schilder, Poster und Co. Auch Schifflingen gehört zu den Orten, der Wahlplakate offenbar nicht mit offenen Armen empfängt, wie Pirat, Marc Goergen beklagt: «Die Gemeinde hat unsere Plakate verboten, mit der Begründung, dass sie nur Holzschilder erlaubt.»

Der Südkandidat der Piraten Partei ist der Ansicht, dass nicht das falsche Material der Grund für das Verbot sei, sondern die Angst der Kommunalpolitiker vor seiner Partei. Bürgermeister Paul Weimerskirsch (CSV) lächelt dieses Argument entschieden weg. Er erinnert an eine Polizeiverordnung, die das Anbringen von Plakaten an Laternen am Straßenrand zum Schutze der Bevölkerung verbietet. Der Gemeindevorsteher versichert, dass er alle Parteien im Voraus gewarnt und im Falle eines illegalen Anbringens von Plakaten gerügt habe.

Regeln gelten wohl nicht für alle

So einfach wollen sich die Piraten das jedoch nicht gefallen lassen, und drohen «die Plakate wieder aufzuhängen, wenn immer es nötig ist». Nach Meinung von Marc Goergen sei es nicht Aufgabe der Gemeinde, Gesetze für Nationalstraßen zu erlassen. Die Kommune aber entgegnet, dass sie dies an ihren eigenen Straßenlaternen sehr wohl tun kann. Eine entsprechende Anfrage der Politiker, sei an das Ministerium für Mobilität weitergeleitet worden.