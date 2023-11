Luxemburg: Police Grand-Ducale fahndet nach Schmuck-Dieb

Am 16. August soll dieser Mann in einem Juwelierladen geklaut haben.

Am 16. August 2023 hat ein Mann gegen 12.20 Uhr in einem hauptstädtischen Juweliergeschäft einen Diebstahl begangen. Am heutigen Montag haben die großherzoglichen Beamten Fahndungsbilder des Unbekannten veröffentlicht und bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter.